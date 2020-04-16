رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توزيع المساعدات الحكومية للمتضررين من تداعيات كورونا في لبنان

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:30 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
طباعة
بدأ الجيش اللبناني عملية توزيع المساعدات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة اللبنانية للفئات والشرائح المجتمعية التي تضررت جراء حالة التعبئة العامة الصحية وتدابير الحد من التنقل والحركة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وذكر الجيش اللبناني - في بيان له اليوم - أن عملية توزيع المساعدات التي بدأت مرحلتها الأولى اعتبارا من اليوم، تشمل المصابين جراء الألغام وعائلات المتوفين نتيجة الإصابة بها، وجرت في 11 منطقة في عموم لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب رئيس الوزراء، قد أقرت مؤخرا برنامج تكافل اجتماعي لتقديم مساعدات نقدية بقيمة 400 ألف ليرة (حوالي 266 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي) للأسر والأشخاص الأكثر احتياجا والذين تعطلت أعمالهم وأشغالهم وفقدوا وسيلة الرزق جراء الإجراءات والتدابير الخاصة بحالة التعبئة العامة الصحية.

وأشارت الحكومة إلى أن الأسر التي ستستفيد من المساعدات الاجتماعية، تبلغ قرابة 200 ألف عائلة في عموم لبنان بما يجعل مجمل المستفيدين منها نحو المليون شخص، وتشمل السائقين العموميين وأهالي طلاب المدارس الرسمية (الحكومية) ومصابي الألغام والأسر الأكثر فقرا، مع تكليف الجيش بتولي مهمة التوزيع.

يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

موضوعات متعلقة

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

استثناء الممولين من تقديم «الموقف الضريبي» عند صرف المستحقات

أهالى قرية بالدقهلية يستقبلون متعافى من كورونا بـ«الزغاريد» (صور)

الصور

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

الأكثر قراءة

هيئة الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الصيفية (فيديو)

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

فتح باب الحجز لـ1359 وحدة بـ«JANNA» فى 6 مدن جديدة

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

كوريا الجنوبية تواصل الدراسة عن بعد بسبب كورونا

الكويت: 300% زيادة فى استخدام الإنترنت جراء أزمة كورونا

الصين تكرم مواطنين على مساعدتهم فى حماية الأمن القومى

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

«مصائب قومٍ».. كورونا يمنح حمزة الشبراويشى و555 قبلة الحياة

قصور الثقافة تشارك بمبادرة «اتعلم من بيتك»

18 أبريل.. «التنسيق الحضارى» يحتفل باليوم العالمى للتراث

المركز الثقافي الصيني يفتح باب المشاركة بمسابقة كاريكاتير