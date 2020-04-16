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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل لتصنيع وطباعة أغلفة عبوات الأقراص المخدرة بالظاهر

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:28 م
حبس
حبس
حسام التمساح
طباعة
قررت نيابة الظاهر حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بتصنيع وطباعة أغلفة عبوات الأقراص المخدرة بمسكنه، لإعادة تعبئتها وتغليفها وبيعها لعملائه بمنطقة الظاهر بمحافظة القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر، التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، بقيام عاطل، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي في تصنيع وطباعة العبوات والأغلفة الخاصة بالأقراص المخدرة، ويتخذ من الشقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بداخل الشقة على (730 شريطا دوائيا دون البيانات بداخلهم، و7300 قرص مخدر، و5 أشرطة دوائية بداخلها 50 قرصا مخدرا، و12 شريطا دوائيا بداخلها 120 قرصا مخدرا، و87 عبوة دوائية فارغة، وبكرة سلوفانية كبيرة، و63 شريطا دوائيا فارغا، و12 شريطا دوائيا فارغا، و"شابلونه" للطباعة اليدوية، و3 "إسطمبات" لتشكيل البلاستيك والعلامات المائية، وقطعة خشبية كبيرة مستطيلة بداخلها قطعة خشبية صغيرة بها كمية من الأحبار سوداء اللون، و6 أوراق بلاستيكية شفافة، وأفلام طباعة، وشريط لاصق، و3 عبوة حبر أسود اللون، وعبوة بودرة ذهبية اللون، وجركن مخفف أحبار مدون عليه "سلك سكرين"، وزجاجة بيضاء اللون بها كمية من الثنر).

وباستجوابه اعترف بقيامه بتعبئة وتغليف الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته لإعادة بيعها لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بتحصله على الأقراص المخدرة من أحد الأشخاص صاحب محل حلواني بدائرة قسم شرطة السلام أول "جارٍ ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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