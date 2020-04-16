أحمد فتحي دليل براءة محمد ثروت في «عفريت في أجازة»

يشارك الفنان أحمد فتحي في فيلم «عفريت في أجازة» للنجم محمد ثروت المتوقع طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر أو عيد الأضحى المقبل، كاشفًا عن شخصيته في العمل بأنه يظهر كضيف شرف كأحد الأصدقاء المقربين للعفريت.وقال فتحي، لـ«الدستور»، إنه طوق النجاة للفنان محمد ثروت الذي يدلّه على لغز وخيط ومفتاح براءته من الجريمة التي يتورط فيها.وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حيث يلعب الفنان محمد ثروت خلال أحداث العمل شخصية "ديلر" مخدرات يتعرض للعديد من المشاكل، ومع تطور الأحداث يتم اتهامه في جريمة قتل، وهو الأمر الذى يدفعه لمحاولة إثبات براءته، بالتزامن مع ذلك ينوي التّوبة عن الأمور الذي كان يفعلها في السابق، ليكون شخصًا سويًا.«عفريت في أجازة» بطولة الفنان محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، محمد سلام، محمد جمعة، محمود حافظ، هدى مجد وغيرهم من النجوم وعدد من ضيوف الشرف ونذكر منهم الفنان أحمد فتحي، أحمد فهمي، مصطفي خاطر وغيرهم وهو من إنتاج شركة سينرجي فيلمز وإخراج ياسر هويدي.على جانب آخر، أوشك النجم أحمد فتحي على الانتهاء من تصوير دوره والوصول إلى كلاكيت الفِركش للعمل ككل في فيلم "الغسّالة" قريبًا، والمتوقع عرضه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر أو عيد الأضحى المقبل الذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال العلمى بشكل لايت وغيرها.و"الغسالة" بطولة الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، أحمد فتحى، محمد سلام، شيرين رضا، طاهر أبو ليلة وهي من إنتاج 3 شركات وهي شركة سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية ومن سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.