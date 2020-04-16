المقاولون العرب:استهلاك 30 ألف كمامة يوميًا للعاملين (فيديو)

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولين العرب، إنهم يعملون على خلق التوازن بين العمل على مدار 24 ساعة، والاهتمام بالإجراءات الوقائية لحماية العمال بطريقة صارمة أكثر من الأول.وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، خلال حواره لفضائية "اكسترانيوز"، أن كوبري الطيران استغرق تنفيذه 55 يومًا وإنه افتتاحه سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وهناك مراجعات على كافة مراحل تنفيذ المشروع.وأوضح صلاح، أن العمل في المشروعات يتم على مدار ال24 ساعة منقسمة شفتات قبل وبعد موعد الحظر، ولكن مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال قياس درجة حرارة العمال والمرور بممرات التعقيم وتوزيع مهمات الوقاية عليهم قبل بدء العمل، مشيرًا إلى أنه يتم استهلاك 30 ألف كمامة في اليوم من خلال توزيعها على جميع المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية.