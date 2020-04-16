رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخصيص 5 أيام للمتخلفين عن صرف منحة الـ500 جنيه

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:23 م
هيئة البريد المصري
هيئة البريد المصري
دعاء جابر
طباعة
لليوم الرابع والأخير على التوالي، بدأ الخميس، 5700 منفذ، منها 4000 منفذ لهيئة البريد المصري، و600 مدرسة على مستوى الجمهورية، و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بالمحافظات في استكمال صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمضارين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق.

وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال تفقده عددًا من مكاتب البريد اليوم، على أن صرف هذه المنحة يأتي لمساندة العمالة غير المنتظمة في مواجهة الظروف الراهنة.

وأوضح وزير القوي العاملة أن صرف المنحة في الأيام الأربعة على مستوى 27 محافظة، كانت مقسمة طبقا للفئات العمرية، حيث تم في يوم الإثنين الماضي الصرف للعمالة التي تبدأ عمرها من سن 51 سنة، ويومي الثلاثاء والأربعاء من سن 25 إلى 50 سنة، واليوم الخميس حتى سن 25 سنة، ومتوسط نسبة الحضور للصرف وصلت إلى 65%.

ولفت سعفان إلى أنه مراعاة للظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة للبعض، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 و29 و30 إبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ24 ساعة.

وخلال جولته التفقدية لمكاتب البريد بالحي السادس، والسابع، ومساكن مدينة نصر، وجه وزير القوي العاملة المسئولين بمكاتب البريد، والعمالة غير المنتظمة التي تقوم بصرف المنحة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم بترك مسافات تباعدية لا تقل عن متر ونصف المتر بين بعضهم البعض، فضلا عن تخصيص أكثر من شباك علي الأقل فى كل مكتب لصرف المنحة للعمالة فى ظل التزامن مع صرف معاشات تكافل وكرامة التى حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لمنع الازدحام داخل المكاتب وسرعة وسهولة الصرف وحفاظًا على صحة الجميع.

واطمئن سعفان على أعداد من قاموا بتسلم المنحة من هذه المكاتب، ووجه أحد المستفيدين من المنحة من العمالة غير المنتظمة الشكر للدولة المصرية على رعايتها لهم، وما تقدمه من مساعدات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا.

بدوره شدد وزير القوى العاملة على أن تلك المساندة هى حق المواطنين على الدولة في أوقات الشدائد، وتعمل كل أجهزة الدولة من وزارات وجهات معنية ومجتمع مدني وأصحاب أعمال على التخفيف من حدة هذه المشكلة.

واستفسر أحد العمال عن استحقاقه للمنحة من عدمه، بعد أن قام بتسجيل بياناته خلال المواعيد المحددة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، حيث لم تصله رسالة نصية، حتى الآن، على هاتفه المحمول، وعلى الفور وجّه الوزير باستبيان مدى استحقاقه من الجهات من خلال بياناته التي قام بتسجيلها.

موضوعات متعلقة

«منصور للسيارات» يدعم الجيش الأبيض بـ50 مليون جنيه

المصرية للاتصالات: إنترنت مجاني بمستشفيات العزل

النقد الدولى: إجراءات مصر للحد من آثار كورونا حاسمة وتدعم الاقتصاد

أحمد موسى لأهالى الأميرية: «لما شفتوا الدقون والسلاح مبلغتوش ليه؟»

الصور

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

الأكثر قراءة

هيئة الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الصيفية (فيديو)

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

فتح باب الحجز لـ1359 وحدة بـ«JANNA» فى 6 مدن جديدة

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

كوريا الجنوبية تواصل الدراسة عن بعد بسبب كورونا

الكويت: 300% زيادة فى استخدام الإنترنت جراء أزمة كورونا

الصين تكرم مواطنين على مساعدتهم فى حماية الأمن القومى

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

«مصائب قومٍ».. كورونا يمنح حمزة الشبراويشى و555 قبلة الحياة

قصور الثقافة تشارك بمبادرة «اتعلم من بيتك»

18 أبريل.. «التنسيق الحضارى» يحتفل باليوم العالمى للتراث

المركز الثقافي الصيني يفتح باب المشاركة بمسابقة كاريكاتير