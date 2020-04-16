تخصيص 5 أيام للمتخلفين عن صرف منحة الـ500 جنيه

لليوم الرابع والأخير على التوالي، بدأ الخميس، 5700 منفذ، منها 4000 منفذ لهيئة البريد المصري، و600 مدرسة على مستوى الجمهورية، و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بالمحافظات في استكمال صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمضارين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و500 ألف مستحق.وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال تفقده عددًا من مكاتب البريد اليوم، على أن صرف هذه المنحة يأتي لمساندة العمالة غير المنتظمة في مواجهة الظروف الراهنة.وأوضح وزير القوي العاملة أن صرف المنحة في الأيام الأربعة على مستوى 27 محافظة، كانت مقسمة طبقا للفئات العمرية، حيث تم في يوم الإثنين الماضي الصرف للعمالة التي تبدأ عمرها من سن 51 سنة، ويومي الثلاثاء والأربعاء من سن 25 إلى 50 سنة، واليوم الخميس حتى سن 25 سنة، ومتوسط نسبة الحضور للصرف وصلت إلى 65%.ولفت سعفان إلى أنه مراعاة للظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة للبعض، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 و29 و30 إبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ24 ساعة.وخلال جولته التفقدية لمكاتب البريد بالحي السادس، والسابع، ومساكن مدينة نصر، وجه وزير القوي العاملة المسئولين بمكاتب البريد، والعمالة غير المنتظمة التي تقوم بصرف المنحة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم بترك مسافات تباعدية لا تقل عن متر ونصف المتر بين بعضهم البعض، فضلا عن تخصيص أكثر من شباك علي الأقل فى كل مكتب لصرف المنحة للعمالة فى ظل التزامن مع صرف معاشات تكافل وكرامة التى حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لمنع الازدحام داخل المكاتب وسرعة وسهولة الصرف وحفاظًا على صحة الجميع.واطمئن سعفان على أعداد من قاموا بتسلم المنحة من هذه المكاتب، ووجه أحد المستفيدين من المنحة من العمالة غير المنتظمة الشكر للدولة المصرية على رعايتها لهم، وما تقدمه من مساعدات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا.بدوره شدد وزير القوى العاملة على أن تلك المساندة هى حق المواطنين على الدولة في أوقات الشدائد، وتعمل كل أجهزة الدولة من وزارات وجهات معنية ومجتمع مدني وأصحاب أعمال على التخفيف من حدة هذه المشكلة.واستفسر أحد العمال عن استحقاقه للمنحة من عدمه، بعد أن قام بتسجيل بياناته خلال المواعيد المحددة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، حيث لم تصله رسالة نصية، حتى الآن، على هاتفه المحمول، وعلى الفور وجّه الوزير باستبيان مدى استحقاقه من الجهات من خلال بياناته التي قام بتسجيلها.