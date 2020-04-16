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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«قبل 56 عامًا».. تعرف على أقدم مكتشفة في التاريخ لفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:23 م
جون ألميدا
جون ألميدا
سلمى بدر
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن تاريخ فيروس كورونا المستجد، فالكثيرون يعتقدون أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تم اكتشافه مجددا، لكنه أقدم مما نعتقد وله أصول قديمة تعود لعام 1964، ويرجع اكتشافه إلى "جون ألميدا" ابنة سائق الحافلة الاسكتلندي التي تركت المدرسة في السادس عشر من عمرها.

وكانت ألميدا قد اكتشفت رائدة التصوير الفيروسي في التاريخ، أول فيروس تاجي بشري، وهذا النوع الذي اكتشفته هو الذي نجم عنه فيروس "كوفيد-19" الحالي، وحددت ألميدا السلالة التي نتج عنها كورونا لأول مرة في عام 1964 في مختبرها بمستشفى سانت توماس في لندن.

ولدت عالمة الفيروسات البريطانية جون هارت في عام 1930 ونشأت في مسكن بالقرب من الكسندرا بارك في شمال شرق جلاسكو.

وتركت المدرسة مع القليل من التعليم الرسمي، ولكنها حصلت على وظيفة كفني مختبر في علم التشريح المرضي بمستشفى جلاسكو الملكي، وانتقلت إلى لندن لمواصلة مسيرتها المهنية، وتزوجت عام 1954 من الفنان الفنزويلي إنريكي ألميدا.

وانتقل الزوجان وابنتهما الصغيرة إلى تورنتو في كندا، وقد طورت الدكتورة ألميدا مهاراتها المتميزة باستخدام المجهر الإلكتروني في معهد أونتاريو للسرطان، وكانت رائدة في طريقة تصور الفيروسات بشكل أفضل باستخدام الأجسام المضادة لتجميعها.

وذكرت الصحيفة مواهبها معترف بها في المملكة المتحدة، وقد عملت عام 1964 بكلية الطب بمستشفى سانت توماس في لندن، وهو نفس المستشفى التي تم فيها علاج رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" عندما كان يعاني من مرض فيروس كورونا.

وبدأت في التعاون مع الدكتور ديفيد تيريل، الذي كان يدير الأبحاث في وحدة التبريد المشتركة في ساليسبوري بويلتشير، وكان الدكتور تيريل كان يدرس "غسل الأنف" من المتطوعين وقد وجد فريقه أنهم كانوا قادرين على إنتاج عدد غير قليل من الفيروسات الشائعة المرتبطة بالبرد ولكن ليس جميعهم، لكن عينة واحدة على وجه الخصوص، والتي أصبحت تعرف باسم B814، وقد كانت خاصة بغسل الأنف لتلميذ في مدرسة داخلية في ساري في عام 1960.

وتم إرسال العينات إلى جون الميدا التي تمكنت من مشاهدة جزيئات الفيروس في العينات، والتي وصفتها بأنها مثل فيروسات الإنفلونزا ولكنها ليست بالضبط نفس الشيء، وحددت ما أصبح يعرف باسم أول فيروس تاجي بشري "كورونا"، وتم اكتشاف السلالة الجديدة من B814 في عام 1965 وتم نشر الصور الأولى التي شاهدتها ألميدا في مجلة الفيروسات العامة بعد ذلك بعامين.

وكان الدكتور تيريل والدكتورة ألميدا، إلى جانب البروفيسور توني واترسون، وهو الذي أطلق عليه اسم الفيروس التاجي بسبب التاج أو الهالة التي كانت تحيط بالصورة الفيروسية، وعملت الدكتورة جون ألميدا فيما بعد في كلية الطب للدراسات العليا في لندن، حيث حصلت على الدكتوراه، وأنهت حياتها المهنية في معهد ويلكوم، حيث تمت تسمية عدة براءات اختراع في مجال تصوير الفيروسات بأسمها.

وبعد مغادرتها ويلكوم أصبحت الدكتورة ألميدا معلمة "يوجا" ولكنها عادت إلى علم الفيروسات كاستشارية في أواخر الثمانينيات عندما ساعدت في التقاط صور جديدة لفيروس نقص المناعة البشرية، وتوفيت جون ألميدا في عام 2007 عن عمر يناهز 77 عام، والآن بعد 13 عام من وفاتها، حصلت في النهاية على اعتراف تستحقه كرائدة في تسريع فهم وباء فيروس كورونا المستجد المنتشر في جميع أنحاء العالم.

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