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رئيس التحرير التنفيذي
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منها الألبان والعصائر.. هذه الأغذية تزيد الوزن

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:23 م
الأغذية تزيد الوزن
الأغذية تزيد الوزن
شيماء دهب
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تلجأ المرأة إلى اتباع نظام غذائي صحي لا سيما في فترة العزل المنزلي خشية زيادة الوزن، في ظل عدم وجود أي نشاط بدني كبير تقوم به، إلا أن هناك مجموعة من الأغذية يُعتقد بالخطأ أنها تنقص الوزن، إذ أكدت دكتورة ولاء أبوالحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يقبل عليها كثيرون لإنقاص الوزن ولكنها تكسب الجسم عدة كيلوجرامات زائدة، وتتمثل هذه الأطعمة فيما يلي:

١- الأغذية الخالية من الجلوتين:

يعتقد البعض أن الأغذية الخالية من الجلوتين مثل القمح عديم الجلوتين تساعد على خسارة الوزن، إلا أن هذه الأطعمة تصنع لمن يعانون الحساسية وليست لها علاقة بالوزن أو الصحة.

٢- المشروبات الغازية الدايت:

وجدت دراسة أجرتها جامعة بوردو الأمريكية أن هذه المشروبات تضعف التحكم في الوزن وتؤدى إلى الإفراط في تناول الطعام، كما تحتوي هذه المشروبات على سكر الأسبارتام، والمعروف بأضراره الصحية العديدة، حيث يرفع خطر الإصابة بالسرطان.

٣- الأغذية قليلة أو خالية الدهون:

لا تساعد هذه الأطعمة على خفض الوزن لأن الكثير منها يضاف إليه السكر أو الملح لتعويض الطعم.

٤- العصائر:

قد تبدو العصائر بديل جيد للمشروبات الغازية إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر وتسهم في زيادة الوزن.

٥- الألبان المنكهة خالية الدسم:

تعد الألبان من الأطعمة المفيدة للجسم، إلا أن الألبان ذات النكهات التي تكون خالية الدسم تعد غير صحية تمامًا؛ نظرًا لاحتوائها على الكثير من المواد الكيماوية التي تدخل في تركيبها.

٦- حبوب الإفطار:

على الرغم من وجود اعتقاد بأنها تخفض الوزن ويعتمدون عليها في الإفطار، إلا أن هذه الحبوب غنية بالسكر الذي يعد محفزا للبدانة وزيادة الوزن.

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