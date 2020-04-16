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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تعمم مشروع «مودة» في 8 جامعات مصرية للحد من الطلاق

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:22 م
التضامن
التضامن
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن تدريب ٩٠ عضوا من هيئة التدريس بجامعات السويس، أسيوط، وجنوب الوادي، ضمن مشروع مودة للحد من معدلات الطلاق خلال شهري يناير وفبراير، ليصبح بذلك إجمالي عدد الجامعات الشريكة ٨ جامعات بإجمالي ٣٣٠ عضو هيئة تدريس، وكان من المقرر أن يتم ضم ٤ جامعات إضافية قبل نهاية العام الدراسي ولكن قرار وقف الدراسة حال دون ذلك.

كما نفذ المشروع خلال شهر فبراير فور انتهاء إجازة نصف العام ٢٦٢ دورة تدريبية، حيث تم تدريب ١٥ ألفا و344 طالبا وطالبة على المحتوى العلمي لمودة والذي سبق أن اعتمده المجلس الأعلى للجامعات ويتناول المحتوى ثلاثة أبعاد أساسية للزواج وهي (البعد النفسي والاجتماعي، البعد الصحي، البعد الشرعي).

وأضافت أنه بالتزامن مع تدريب طلاب الجامعات نفذ المشروع ثلاث ورش تدريبية خلال شهر فبراير داخل معسكرات التجنيد التابعة لوزارة الداخلية بمحافظات القاهرة، الإسكندرية وبورسعيد استفاد منها الفين و750 مجندا.

كما قام مشروع مودة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بإنشاء شبكة من الكوادر الشبابية التي لديها خبرة في التدريب لتفعيل تدريبات مودة داخل الهيئات الشبابية بجميع محافظات الجمهورية من خلال ٨٢ مدربا ومدربة من ٢٤ محافظة، تم اختيارهم على أسس علمية من خلال قياس ثلاثة جوانب أساسية للمدرب وهي الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية المرتبطة بعملية التدريب، وتم تدريبهم على تطبيق أنشطة الدليل التفاعلي وتنفيذ جلسات محاكاه مكثفة من خلال ثلاث ورش عمل بالتوازي بواقع ثلاثة أيام لكل ورشة.

وفي النصف الأول من شهر مارس نفذ المشروع ٧ تدريبات بمشاركة ٣٣١ شاب وفتاة على مستوى ٧ محافظات، وكان من المقرر أن يتم التنفيذ على مستوى ١٤ محافظة حتى نهاية مارس إلا أن الإجراءات الاحترازية الحالية حالت دون ذلك.

كما شارك المشروع في الأنشطة الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تم تقديم العرض المسرحي "مودة" على مدار يومين، بحضور ما يقرب من ٣٠٠٠ مشاهد، وتم تنظيم ندوة بعنوان" مودة" بالتعاون مع دار نهضة مصر بحضور كل من الدكتور عمرو الورداني مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء والإعلامية نشوى الحوفي.

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