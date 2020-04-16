5 شخصيات ستجدهم حولك في أيام الحظر

الشخصية التشاؤمية



الشخصية الوسواسية



الشخصية القلوقة



المسترخي



الشخصية المتآمرة



وسط الخوف والوباء يحتاج كل شخص منا لمن يطمأنه، متجنبًا الأخبار السلبية قدر الإمكان ولكن بالتزامن مع أيا وباء كما نرى الآن في وباء الكورونا الذي اجتاح العالم نرى تعامل مختلف مع كل شخص بحسب طبيعة شخصيته لذا في هذه السطور نوضح 5 شخصيات لابد وأنك وجدتهم حولك هذه الأيام وفقًا لدراسات علم النفس واستشارة من الدكتور محمد مهدى، استشاري الطب النفسي.خاصة تجدهم في جيل الألفية، فهم بمجرد ظهور الوباء وكافة المنشورات الخاصة بهم مفاداها أن هناك نيزك سيأتي ويخلص العالم من هذه البشرية، وأن ما هو آتي هو الأسوء من الذي مضى، بالطبع وجدت هذه الشخصية حولك وهذا هو تعاملها مع الكورونا.بالطبع وجدت بين أصدقاؤك أقاربك الشخصية الطبية وكأنها الموسوعة الطبية المتحركة وتلك الشخصية ترى أن كافة ما تفعله هو خطأ طالما لم يكن تحت إشرافها، وبمجرد ما تقابلها أو تتواجد معها في مكان واحد عليها أن تتأكد من غسلك لأيدك بل ومن الممكن أن تنتظر حتى ترى بنفسها ولا تصدق أنك قمت بغسل يديك.القلق هو جزء من شخصيتنا بلا شك ولكن إذا زاد الأمر عند حده الأمر يدخل في نطاق الاضطراب وتلك الشخصيات تجدها طوال الوقت ما تسبب القلق والفزع والرعب من تداعيات الكورونا، وتجدها طوال الوقت أمام التليفزيون لمتابعة ما يتم لحظة بلحظة، إلى جانب إرساله طوال الوقت عبر الواتس آب الرسائل التحذيرية لأصدقاؤه من تداعيات الكورونا.وهناك الشخصيات المسترخية الأعصاب فهي تتابع كل شيء ولكن بالتأني وتحاول بقدر الإمكان أن تفصل نفسها عن الأخبار السلبية ولكنه يسعى لمعرفتها لمتابعة الوضع الراهن، ولكنه في بعض الأوقات ما يقلب الأمور لحالة درامية.نرى أنها تنصب نفسها "شخصية المحقق كونان " فهو يجد أن كل ما نحن فيه ما هي إلا مؤامرة مدروسة، ومحكمة من جانب دولة من دول العالم أو من جانب شركة من شركات الأدوية لننهال عليها بشراء اللقاح الخاص بالمرض.