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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يوقف إصدار تراخيص بناء جديدة 6 أشهر

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:18 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد- شيماء رشاد
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أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر، وعدم قبول أي طلبات من المواطنين في هذا الشأن خلال مدة سريان هذا القرار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة البناء المخالف والتعديات على أراضي وأملاك الدولة.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بالإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف في ظل استغلال البعض الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه أصدر تعليمات بالتعامل بكل قوة وحزم مع التعديات والبناء المخالف.

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