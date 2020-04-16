«المركزي» يوضح آلية سداد العائد على القروض المؤجلة

أصدر البنك المركزي كتاب دوري يتضمن تعليمات للبنوك، بشأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة تأجيل القروض والبالغة 6 أشهر، حيث تلاحظ للبنك المركزي تباين التطبيق بين البنوك.وقال المركزي، إنه لدى تطبيق الية تأجيل القروض يتعين أن يتم رسملة قيمة العوائد المحتسبة خلال فترة التأجيل البالغة 6 أشهر على المبلغ المتبقي من التسهيل، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، ومع التأكيد على عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل.وكان البنك المركزي وجه البنوك بتأجيل جميع أنواع القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء لمدة 6 شهور ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.