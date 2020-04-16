الخارجية العراقية تستدعى السفير التركى فى بغداد

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير التركي فى بغداد وسلّمته مذكرة احتجاج بشأن استهداف طائرات تركية مخيمًا للاجئين في محافظة نينوى، شمالي البلاد، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز.وأعلنت خلية الإعلام الأمني للجيش العراقى، اليوم، قصف طائرات مسيرة تركية، أمس الأربعاء، مواقع في شمال البلاد.وأوضحت الخلية، وفق قناة العربية الإخبارية، أن قيادة الدفاع الجوى رصدت خرقًا للأجواء العراقية اليوم من طائرة مسيرة تركية مسلحة.وأكدت أن "مخيمًا للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين" قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بصاروخ، ما أسفر عن مقتل امرأتين.من ناحيتها، استنكرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، قيام طائرات تركية باختراق الأجواء العراقية صباح أمس واستهداف مخيم للاجئين قرب مخمور.وأكدت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، في بيان اليوم، أن قيام تركيا باختراق الأجواء العراقية ينتهك سيادة البلاد.