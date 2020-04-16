دبى تحول مركز التجارة العالمى إلى مستشفى لمصابى كورونا

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، يظهر تحويل مركز التجارة العالمي في دبي إلى مستشفى ميداني لمُصابي فيروس كورونا، وذلك عقب قرار من هيئة الصحة بدبي.ويتسع المستشفى الميدانى لأكثر من 3000 سرير 800، منها مخصصة للعناية المركزة، وهذا قد يجعله أكبر مستشفى في الشرق الأوسط.ومَبنى التجارة العالمي هو من أقدم ناطحات السحاب في المدينة وتم بناؤه في 1979، وقد اعتبر في حينه أطول مبنى في دبي، وظل وجهة للعديد من الزوار، كما يعتبر من معالم المدينة الحضارية.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجلت 412 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 4933 حالة.