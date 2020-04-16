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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد وزارة الصحة يصل كفر العجمي بكفر الشيخ لتقييم الوضع (صور)

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:21 م
وفد وزارة الصحة
وفد وزارة الصحة
عمرو الشامي
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وصل منذ قليل إلى قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وفد أرسلته وزارة الصحة، رافقه أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، لعمل مسح شامل وأخذ عينات تحاليل عشوائية من الأهالي هناك، لمعرفة إن كان فيروس "كورونا المستجد" منتشر بالقرية فيتم عزلها، أم غير ذلك.

ويأتي ذلك عقب تسجيل القرية 7 إصابات جديدة بالفيروس، أمس الأربعاء، جميعهم من أسرة واحدة كانوا مخالطين لحالة إيجابية سابقة، وقد تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى العزل ببلطيم، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات التي سجلتها القرية منذ بدء الأزمة إلى 9 حالات.

في السياق ذاته، فقد نفى أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، ما تردد عن عزل القرية لارتفاع أعداد الإصابات بها، مؤكدًا أنه قد قام برفع تقرير مفصل إلى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، لشرح حقيقة الوضع.

وأضاف إسماعيل، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة التي أرسلتها وزارة الصحة إلى قرية كفر العجمي سوف تأخذ عينات عشوائية من الأهالي وتحليلها، ثم اتخاذ إجراء بناء على نتائج التحاليل، مناشدًا جميع المواطنين بالتزام منازلهم واتباع كل أساليب الوقاية.
وفد وزارة الصحة
وفد وزارة الصحة
وفد وزارة الصحة
وفد وزارة الصحة

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