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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التجارة: الوضع الحالى يتطلب تكاتف الجميع لعبور الأزمة

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:17 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوضع الحالى الذي تواجهه مصر ودول العالم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حرج وغير مسبوق يتطلب تكاتف جميع الجهات لعبور الأزمة.

وأضافت جامع خلال ندوتها مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم، إلكترونيًا، تحت عنوان" إدارة الأزمة الفرص والتحديات"، أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات جميعها تستهدف توفير احتياطي من السلع المطلوبة لمواجهة الأزمة، خاصة المستلزمات الطبية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الحكومة في الوقت الحالي تحرص على استمرار حركة الإنتاج، وتأتي صحة المواطنين والعاملين على رأس أولوياتهم، لذلك تم السماح لبعض المصانع التي تقدمت بطلب زيادة الورديات من أجل تقليل العمالة داخل كل وردية وزيادة المساحة بين كل عامل وآخر.

وأكدت أن الوضع الحالي يؤثر على السيولة لدى المصنعين، لذا تعمل الحكومة على توفير السيولة للشركات من خلال بعض القرارات، مثل تأجيل سداد القروض وصرف مستحقات المساندة التصديرية.

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