البترول تطمئن المواطنين لانتشار رائحة غاز بقويسنا

أعلنت شركة غاز مصر، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن أنه ستتم إعادة ملء خزان الرائحة الرئيسى بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة المغذية لمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية اليوم الخميس.وأوضحت غاز مصر، أن هذا الأمر سينتج عنه انتشار رائحة غاز طبيعى بالمنطقة.وأهابت الشركة بعملائها في المناطق المحيطة بالمحطة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن ملء الخزان هى أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة على المواطنين أو المحيطين بالمنطقة، وتتم الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وفي أسرع وقت ممكن، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء وأنه في حالة وجود أي استفسار فإنه يرجى التكرم بالاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على رقم 129.