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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط متهم بتصنيع أغلفة عبوات الأقراص المخدرة بالظاهر

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:14 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عاطل لقيامه بتصنيع وطباعة أغلفة عبوات الأقراص المخدرة بمسكنه، لإعادة تعبئتها وتغليفها وبيعها لعملائه بالظاهر.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر، التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير المباحث، بقيام عاطل، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي فى تصنيع وطباعة العبوات والأغلفة الخاصة بالأقراص المخدرة ويتخذ من الشقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بداخل الشقة على 730 شريطا دوائيا دون البيانات بداخلهم 7300 قرص مخدر 5 أشرطة دوائية بداخلهم 50 قرصا مخدرا، 12 شريطا دوائيا بداخلهم 120 قرصا مخدرا 87 عبوة دوائية فارغة، بكرة سلوفانية كبيرة، 63 شريطا دوائيا فارغا، 12 شريطا دوائيا فارغا، شابلونه للطباعة اليدوية، 3 إسطمبات لتشكيل البلاستيك والعلامات المائية قطعة خشبية كبيرة مستطيلة بداخلها قطعة خشبية صغيرة بها كمية من الأحبار سوداء اللون، 6 أوراق بلاستيكية شفافة، أفلام طباعة، شريط لاصق، 3 عبوة حبر أسود اللون، عبوة بودرة ذهبية اللون، جركن مخفف أحبار مدون عليه "سلك سكرين" زجاجة بيضاء اللون بها كمية من الثنر.

وبمواجهته اعترف بقيامه بتعبئة وتغليف الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته لإعادة بيعها لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بتحصله على الأقراص المخدرة من أحد الأشخاص صاحب محل حلوانى بدائرة قسم شرطة السلام أول "جارى ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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