تعرف على مجموعة مايكل كورس الجديدة لشهر رمضان

قدم مصمم الأزياء الأمريكي "مايكل كورس" مجموعته الجديدة المحدودة الإصدار، التى صممها خصيصا للاحتفال بشهر رمضان المبارك في منطقة الشرق الأوسط، وتجمع بين الأناقة والجمال والحشمة، وتتكون من 17 قطعة تنوعت بين الإكسسورات كالحقائب والأحذية والمجوهرات وقطع الأزياء من فساتين وقفاطين أنيقة.

فساتين

- الفساتين:

تتميز المجموعة بتوازن مثالي بين السحر والاحتشام، شملت فستان قفطان مقصوص بشكل أنيق وفستان الشيفون الماكسي المتعدد الطبقات بأكمام وتنورة كاملة مطرزة بزخارف نباتية أنثوية رقيقة منسقة مع وشاح الأومبري مطابق مطرز بالأزهار وزوج من صنادل "أنطونيا إند تاشا" في ظل الكورال والتي أضافت لمسة من الرقي على المظهر.



حقائب اليد

- حقائب اليد:

أما فيما يتعلق بحقائب اليد، فتم تقديم أكثر الأنماط مبيعًا للعلامة التجارية في المجموعة، بما في ذلك حقيبة الكلاتش جريس الذي يأتي على شكل مغلف وحقائب الكتف الأيقونية ويتني وسيسي، وكلها بظلال أنيقة وجذابة كالذهبي والوردي الناعم والكورال.



احذية

- الصنادل والأحذية:

وتشمل المجموعة أيضا أنماطا مختلفة من الصنادل والكعوب كالكعب الذهبي بحزام الكاحل بطبعة جلد الثعبان، وحذاء صندل الميول الكريمي، وصندل بكعب الهرة والمقدمة المربعة في ظل الكورال.

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