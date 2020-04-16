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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تعرف على مجموعة مايكل كورس الجديدة لشهر رمضان

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:11 م
حقائب
حقائب
سلمى بدر
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قدم مصمم الأزياء الأمريكي "مايكل كورس" مجموعته الجديدة المحدودة الإصدار، التى صممها خصيصا للاحتفال بشهر رمضان المبارك في منطقة الشرق الأوسط، وتجمع بين الأناقة والجمال والحشمة، وتتكون من 17 قطعة تنوعت بين الإكسسورات كالحقائب والأحذية والمجوهرات وقطع الأزياء من فساتين وقفاطين أنيقة.
فساتين
فساتين
- الفساتين:
تتميز المجموعة بتوازن مثالي بين السحر والاحتشام، شملت فستان قفطان مقصوص بشكل أنيق وفستان الشيفون الماكسي المتعدد الطبقات بأكمام وتنورة كاملة مطرزة بزخارف نباتية أنثوية رقيقة منسقة مع وشاح الأومبري مطابق مطرز بالأزهار وزوج من صنادل "أنطونيا إند تاشا" في ظل الكورال والتي أضافت لمسة من الرقي على المظهر.
حقائب اليد
حقائب اليد
- حقائب اليد:
أما فيما يتعلق بحقائب اليد، فتم تقديم أكثر الأنماط مبيعًا للعلامة التجارية في المجموعة، بما في ذلك حقيبة الكلاتش جريس الذي يأتي على شكل مغلف وحقائب الكتف الأيقونية ويتني وسيسي، وكلها بظلال أنيقة وجذابة كالذهبي والوردي الناعم والكورال.
احذية
احذية
- الصنادل والأحذية:
وتشمل المجموعة أيضا أنماطا مختلفة من الصنادل والكعوب كالكعب الذهبي بحزام الكاحل بطبعة جلد الثعبان، وحذاء صندل الميول الكريمي، وصندل بكعب الهرة والمقدمة المربعة في ظل الكورال.
ساعة
ساعة
- المجوهرات:
وتتضمن المجموعة أيضا، تشكيلة المجوهرات Maci، وهي ساعة ثنائية اللون مصنوعة من الذهب الأصفر والذهب الأبيض مع سوار ذهبي مطابق، وتتميز الساعة بقرص نيلي بزخارف سماوية، في حين يتميز السوار بمركز نجمي مع لمسات مرصوفة رائعة، وتأتي العبوة مزينة بعبارة "رمضان كريم"، مما يجعلها الهدية المثالية التي يمكن تقديمها لأحبائك لتهنئتهم بحلول شهر رمضان.

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