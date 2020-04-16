6 ارشادات مهمة لحمايتك من كورونا عند غسل الملابس

مع انتشار فيروس كورونا، في بلدان العالم، وأصبح خطرا يهدد حياة ملايين البشر، بات المكوث في المنزل أمرا ضروريا للوقاية، لكن إذا اضطررت إلى الخروج لأمر ضروري، فعند عودتك، عليك اتباع مجموعة من النصائح لغسل ملابسك.- يجب ضع ملابس الخروج فى سلة أو حاوية مانعة للتسرب، لعدم اختلاطها مع باقى الملابس.-احذر حمل الملابس المتسخة قريبًا من الجسم لحمايتك من أي فيروسات.- عليك التخلص من الأوساخ الصلبة، فمنظمة الصحة العالمية أكدت أنه إذا كان على الثياب المتسخة فضلات صلبة، يتعين كشطها بحذر بأداة صلبة ورميها في مكان مخصص لها.- عليك تنظيف الملابس فى درجة حرارة عالية، بمسحوق الغسيل وماء دافئ، تتراوح درجة حرارته تتراوح بين 60 و90 درجة مئوية.-إذ لم تتوفر لديك الغسالة، لتنظيف الملابس، فيمكن نقعها في ماء ساخن وصابون في حوض كبير واستخدام عصا لتحريكها بحذر لتجنب رذاذ الماء.-فى حال لم يتوفر الماء الحار، فيمكن نقع الملابس في سائل الكلور المركز بنسبة 0.05 في المائة لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وأخيرًا، تُشطف الملابس بالماء النظيف وتُترك لتجف تمامًا تحت أشعة الشمس.