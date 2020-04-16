تعافى 50 مصابا من كورونا فى دمياط

أعلن الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن تعافي عدد من الحالات الجدد وخروجهم متعافين سواء من مستشفيات العزل أو من مركز التعليم المدني بدمياط الجديده، بعد تعافيهم حيث تحولت نتيجة التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.وأضاف أن محافظة دمياط من أعلى المحافظات في نسبة التعافي على مستوى الجمهورية، حيث وصلت حالات التعافي حتى الآن إلي ٥٠ حالة تعاف.وأضاف طلحة أن محافظة دمياط بدأت في الثبات من حيث اعداد الإصابات الجديدة بصورة يومية، وانخفضت أعداد المصابين عن سابقيها، خاصة في بؤر الإصابة.وأكمل طلحة في تصريحات أن الحالات المتعافية من مركز التعليم المدنى هي حالات كانت مصابة، إصابة بسيطة إكلينكيا حيث جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية رغم عدم ظهور أعراض مرضية عليهم، حيث إن تلك الحالات لا تحتاج أجهزة تنفس صناعي أو عناية مركزة.وأكمل طلحة في تصريحات له، أنه يتم فحص كافة المخالطين للحالات المصابة ويتم عزل المنازل الخاصة لهم لحصر انتشار العدوى.