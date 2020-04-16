وفاة مؤلف رواية «العجوز» بفيروس كورونا

توفى الكاتب التشيلي لويس سيبولفيدا في إسبانيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وظهرت الأعراض الأولى لفيروس كورونا على الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عامًا والمقيم في إسبانيا، في 25 فبراير، بعد يومين من عودته من مهرجان "كورينتس ديسكريتاس" الأدبي بالبرتغال.وفي الـ27 فبراير توجه سيبولفيدا إلى أحد الأطباء للفحص، الذي أمر بإدخاله إلى وحدة المراقبة المكثفة في مستشفى كوفادونجا في مدينة خيخون الإسبانية بسبب الالتهاب الرئوي المشتبه به، ولكنه نقل في وقت لاحق إلى مستشفى أوفييدو الجامعي المركزي بعد تأكيد إيجابية إصابته بكورونا.كما أدخلت زوجة الكاتب، الشاعرة كارمن يانيز، 66 عامًا، إلى المستشفى بعد الاشتباه في إصابتها بالفيروس، حتى تأكدت إيجابية عدوتها بكورونا هي الأخرى.وبين أفراد عائلة الزوجين وأصدقائهما، تم وضع 5 أشخاص في عزل انفرادي لاختبارهم، في حين أعلن مستشفى خيخون، الذي ذهب إليه الكاتب التشيلي في البداية، بدء إجراء الحجر الصحي للأطباء والعاملين الصحيين والممرضين الذين تعاملوا معه.يذكر أن "سيبولفيدا" صاحب عدد من الروايات التي لاقت شهرة عالمية من أبرزها روايته "العجوز الذي كان يقرأ الروايات الغرامية" التي ترجمت إلى 35 لغة.