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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هيئة الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الصيفية (فيديو)

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:04 م
ارتداء الملابس الصيفية
ارتداء الملابس الصيفية
هدير شعراوي
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا منذ الأمس عن المعدلات الطبيعية، حيث تسجل القاهرة، اليوم الخميس، 28 درجة.

وأكدت شاكر، خلال لقاء خاص المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد في الساعات المتأخرة من الليل، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والدلتا، مضيفة أنه يمكن تخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية بعد أسبوع.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من غد الجمعة، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام.

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