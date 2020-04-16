القبض على أمين مخزن مستلزمات طبية فاسدة بدمياط (صور)





ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية التابع لمديرية صحة محافظة دمياط متلبسا بنقل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الوقائية المخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية بغرض إمداد الأطقم ‏الطبية ووقايتها من الأمراض، وذلك عقب قيامه باختلاسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء وبالاشتراك مع آخرين.وتبين من فحص المضبوطات أنها لذات التشغيلية الصناعية الخاصة لنفس الأصناف الموجودة بالمخزن، وأسفرت التحريات عن اختلاس مستلزمات طبية بالمخزن بلغت قيمتها بحوالي 250 ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار شركائه في الجريمة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة.واصلت الهيئة حملاتها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بمحافظات كل من بورسعيد، وأسيوط، والغربية، والشرقية، حيث تم ضبط عدد من ورش تصنيع المستلزمات الطبية والمخازن غير المرخصة، والصيدليات التي تقوم بتصنيع المستلزمات وتجميع الأدوية مجهولة المصدر لبيعها للمواطنين.وأسفرت الحملة عن ضبط ‏37112 كمامة طبية، و79385 قفازا طبيا، و170 ألف ‏سرنجة، و32 ألف عبوة مستلزمات تجميل، ‏6400 عبوة كحول مغشوش، و6605 عبوة أدوية ومنشطات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة والعرض على النيابات العامة المختصة لإجراء التحقيقات مع المتهمين.