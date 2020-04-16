ضبط متهم بتزييف العملات النقدية بمسكنه وترويجها على عملائه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزييف العملات النقدية بمسكنه وترويجها على عملائه.وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص عاطل- مُقيم ببندر القرين بإدارة مسكنه لتزييف العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائه.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه وعثر بحوزته على 240 ورقة مطبوع على أحد جانبيها 200 جنيه "مقلدة" - 663 ورقة مطبوع على أحد جانبيها 100جنيه "مقلدة" - 5500 جنيه فئة 100 جنيه عملات ورقية "مقلدة" - الأدوات المستخدمة "طابعة - 5 عبوات حبر - كمية من الأوراق - 3 عبوات صمغ علبة مادة لاصقة - مقص - مشرط" - هاتف محمول.وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير العملات النقدية الوطنية فئتى 100 - 200 جنيه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.