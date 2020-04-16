رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بتزييف العملات النقدية بمسكنه وترويجها على عملائه

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:01 م
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزييف العملات النقدية بمسكنه وترويجها على عملائه.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص عاطل- مُقيم ببندر القرين بإدارة مسكنه لتزييف العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه وعثر بحوزته على 240 ورقة مطبوع على أحد جانبيها 200 جنيه "مقلدة" - 663 ورقة مطبوع على أحد جانبيها 100جنيه "مقلدة" - 5500 جنيه فئة 100 جنيه عملات ورقية "مقلدة" - الأدوات المستخدمة "طابعة - 5 عبوات حبر - كمية من الأوراق - 3 عبوات صمغ علبة مادة لاصقة - مقص - مشرط" - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير العملات النقدية الوطنية فئتى 100 - 200 جنيه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان أحمد دياب زوج ابنة رشدي أباظة

مصدر أمنى يكشف فبركة قنوات الإخوان حول احتفالات أقباط المنيا

استثناء الممولين من تقديم «الموقف الضريبي» عند صرف المستحقات

«منصور للسيارات» يدعم الجيش الأبيض بـ50 مليون جنيه

الصور

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

الأكثر قراءة

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

التموين: غلق المخبز المخالف 3 أشهر

المصرية للاتصالات: إنترنت مجاني بمستشفيات العزل

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

كوريا الجنوبية تواصل الدراسة عن بعد بسبب كورونا

الكويت: 300% زيادة فى استخدام الإنترنت جراء أزمة كورونا

الصين تكرم مواطنين على مساعدتهم فى حماية الأمن القومى

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

وفاة مؤلف رواية «العجوز» بفيروس كورونا

غدًا.. الثقافة تحتفل بأعياد الربيع إلكترونيًا

رؤية الجاحظ في عصري بني أمية وبني العباس جديد سليّم الهنائي

مثقفون أوروبيون وعرب يناقشون أزمة «كورونا» بـ«السرديات» الأردني