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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: يجب أن تتعاون روسيا مع أمريكا لمواجهة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:00 م
بوتين
بوتين
ياسمين محمود
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب أن تتعاون بلاده والولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حتى تنتهي هذه الأزمة.

وسجّلت الولايات المتّحدة، أمس الأربعاء، وفاة أكثر من 2200 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، أنّ وباء "كوفيد-19" حصد خلال 24 ساعة أرواح 2228 شخصًا في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 25.757 حالة وفاة.

وقبل أسابيع، أعلنت روسيا عن أنها سترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأميركي دونالد ترامب.

وأكد المتحدث باسم الكريملين، ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عرض على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، المساعدة، بتوفير معدات طبية، لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المتحدث، وافق ترامب على عرض بوتن، وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس، وقالت الوكالة إن طائرة روسية محملة بالمعدات الطبية قد تغادر إلى الولايات المتحدة الثلاثاء.

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