الإمارات تجلي 11 عالقا من جزيرة سقطرى اليمنية

أجلت دولة الإمارات 11 شخصًا من رعايا دول تشمل (الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، جنوب إفريقيا، هولندا، وسويسرا)، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارات للسياحة، وذلك في إطار تضامنها مع جميع الدول المتضررة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبدالله بالهول - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إن هذه المبادرة الإنسانية تأتي بناءً على طلب من دول عدة، وانطلاقًا من السياسة الثابتة والتعاون البناء لدولة الإمارات مع حكوماتها.وأوضح بالهول أن الأمارات ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم للدول والشعوب المتضررة من أزمة "كورونا"، إدراكًا منها بأن التعاون متعدد الأطراف ضروري للمجتمع الدولي للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.