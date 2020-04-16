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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رمضان 2020.. أبرز ضحايا برنامج رامز جلال «رامز مجنون رسمي»

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:55 م
رامز جلال
رامز جلال
محمد مجدي
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يستضيف الفنان رامز جلال هذا العام عددًا كبيرًا من الضيوف والذي تكتم كثيرًا عن الإفصاح عنهم، في حلقات برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" رمضان 2020، والذي ينطلق وقت الفطار على قناة ام بي سي مصر في رمضان المقبل.

ضيوف برنامج "رامز مجنون رسمي" رمضان 2020


وضمت القائمة الخاصة بحلقات برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي" رمضان 2020 العديد من النجوم الكبار على مستوى الفن والرياضة حيث ضمت الحلقات كلا من:"ياسمين صبري، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أروى جودة، محيي إسماعيل، علي معلول، سيد عبدالحفيظ، طارق حامد، أشرف بن شرقي، ومنة عرفة".

فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي"


ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد في الأساس على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجية الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.

احتجاز "رامز" في دبي


ويواجه رامز جلال هذه الفترة أزمة كبيرة بسبب عدم تمكنه من العودة إلى مصر واحتجازه في دبي، بسبب توقف حركة الطيران حيث كان في الإمارات من أجل إنهاء تصوير البرنامج، ويسعى لإيجاد طريقة للعودة بها إلى مصر من أجل وضع اللمسات النهائية على حلقات برنامجه، خصوصًا أن هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2020.

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