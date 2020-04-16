التجارة: أزمة كورونا فرصة لتقليل الواردات المصرية

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن أزمة كورونا تعتبر فرصة للصناعة المصرية وتقليل الواردات من الخارج.وأضافت جامع، خلال ندوتها مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم تحت عنوان "إدارة الأزمة الفرص والتحديات"، إن الوزارة تعمل علي تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن تقليل الواردات تعد من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي، لافتة إلى أن الوادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت تراجع بقيمة 24%.