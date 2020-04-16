محافظ الدقهلية يسلم 25 منزلا للأسر الأولى بالرعاية

سلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، 25 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقرية كفر الروك بمركز السنبلاوين بتكلفة مليون و250 ألف جنيه بعد تطويرها وإعادة تأهيلها لتلائم الحياة الكريمة لأصحابها من الأسر.وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير متطلبات المواطنين وتحسين البيئة العامة لهم ورفع مستوى معيشتهم وفي المقدمة منهم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وأشار إلى أن الأسر الأولى بالرعاية تأتي في مقدمة اهتماماته ويسعى بكل الجهود لتوفير مطالبهم وتخفيف العبء عنهم وتقديم كل سبل الدعم والمساعدة لهم.وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تسليم 4 منازل بحضور اصحابهم بديوان عام المحافظة تم اختيارهم بالقرعة منعا للتجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتسليم باقي المواطنين بمحل إقامتهم.