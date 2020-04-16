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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الإسكان»: كشف يومي على العمال وبوابات تعقيم في كل المواقع

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:52 م
عمرو خطاب
عمرو خطاب
هدير شعراوي
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قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية باستمرار المشروعات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لجميع الخدمات الاستراتيجية والمشروعات القومية.

وأضاف خطاب في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على التليفزيون المصري، أنه تم استحداث آليات جديدة مثل بوابات التعقيم الذاتي على المواقع وجميع مداخل المشروعات الكبرى والمدن الجديدة في المحافظات لتعقيم العاملين، وأخرى لتعقيم السيارات التي تنقل المعدات والإمدادات، وسيارات الموردين.

وأوضح أنه تم تعميم إرشادات على جميع شركات القطاع الخاص الذي تعمل في مشروعات الوزارة، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العمال، والتأكد من قياس درجات الحرارة لهم قبل دخولهم المواقع يوميًا، وتعقيم أماكن تجمعات العمال في أثناء تناول الوجبات، والتطهير اليومي للمواقع العمل، والمعدات التي يتبادلها ويعمل عليها العمال على مدى اليوم.

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