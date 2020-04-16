رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استئناف قنا: استمرار تعليق العمل بدوائر المحكمة حتى 30 أبريل

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:52 م
محكمة
محكمة
محمد عيسي
طباعة
أصدر المستشار حسن حسن عبد الرازق، رئيس محكمة استئناف قنا، قرارا باستمرار تعليق العمل بكافة دوائر محكمة استئناف قنا ومأمورياتها الأربع (الأقصر -أسوان -البحر الأحمر - نجع حمادي)، اعتبارًا من يوم السبت 8 أبريل وحتي الخميس 30 أبريل من العام الجاري، على أن يتم تأجيل نظر قضايا الاستئنافات والجنايات المنظورة أمام كافة الدوائر إداريا الى ما بعد التاريخ الأخير.

واشار القرار الي أنه تعرض قضايا الأستئنافات والجنايات المؤجلة إداريا على المستشارين ورؤساء المكاتب الفنية بالمحكمة ومأمورياتها للتأشير عليها بالتأجيل الإداري مع تحديد جلسات نظرها، ولفت إلي أنه تنشأ دائرة بكل من مقر المحكمة ومأمورياتها وتشكل من المستشارين المقيمين بدائرة كل منها، وذلك للنظر في أمر حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة الجنايات بدائرة المحكمة.

وأوضح القرار أن رؤساء المكاتب الفنية يتولون تنظيم العمل الإداري بدائرة المحكمة ومأمورياتها بين
الموظفين الإداريين خلال الفترة المشار اليها سلفًا بالبند الأول، وذلك بما يسمح بحضور العدد الكافي لأداء العمل على الوجه الأكمل، كما يتولى رؤساء المكاتب الفنية بالمحكمة ومأمورياتهم إعداد تقارير بما يتم في هذا الشأن وما يستجد من امور، علي ان يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«منصور للسيارات» يدعم الجيش الأبيض بـ50 مليون جنيه

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

وزير الأوقاف: تخصيص ٥٠ مليون جنيه مساعدة لوزارة الصحة

مصدر أمنى يكشف فبركة قنوات الإخوان حول احتفالات أقباط المنيا

الصور

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

الأكثر قراءة

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

التموين: غلق المخبز المخالف 3 أشهر

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

المصرية للاتصالات: إنترنت مجاني بمستشفيات العزل

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

كوريا الجنوبية تواصل الدراسة عن بعد بسبب كورونا

الكويت: 300% زيادة فى استخدام الإنترنت جراء أزمة كورونا

الصين تكرم مواطنين على مساعدتهم فى حماية الأمن القومى

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

وفاة مؤلف رواية «العجوز» بفيروس كورونا

غدًا.. الثقافة تحتفل بأعياد الربيع إلكترونيًا

رؤية الجاحظ في عصري بني أمية وبني العباس جديد سليّم الهنائي

مثقفون أوروبيون وعرب يناقشون أزمة «كورونا» بـ«السرديات» الأردني