استئناف قنا: استمرار تعليق العمل بدوائر المحكمة حتى 30 أبريل

أصدر المستشار حسن حسن عبد الرازق، رئيس محكمة استئناف قنا، قرارا باستمرار تعليق العمل بكافة دوائر محكمة استئناف قنا ومأمورياتها الأربع (الأقصر -أسوان -البحر الأحمر - نجع حمادي)، اعتبارًا من يوم السبت 8 أبريل وحتي الخميس 30 أبريل من العام الجاري، على أن يتم تأجيل نظر قضايا الاستئنافات والجنايات المنظورة أمام كافة الدوائر إداريا الى ما بعد التاريخ الأخير.واشار القرار الي أنه تعرض قضايا الأستئنافات والجنايات المؤجلة إداريا على المستشارين ورؤساء المكاتب الفنية بالمحكمة ومأمورياتها للتأشير عليها بالتأجيل الإداري مع تحديد جلسات نظرها، ولفت إلي أنه تنشأ دائرة بكل من مقر المحكمة ومأمورياتها وتشكل من المستشارين المقيمين بدائرة كل منها، وذلك للنظر في أمر حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة الجنايات بدائرة المحكمة.وأوضح القرار أن رؤساء المكاتب الفنية يتولون تنظيم العمل الإداري بدائرة المحكمة ومأمورياتها بينالموظفين الإداريين خلال الفترة المشار اليها سلفًا بالبند الأول، وذلك بما يسمح بحضور العدد الكافي لأداء العمل على الوجه الأكمل، كما يتولى رؤساء المكاتب الفنية بالمحكمة ومأمورياتهم إعداد تقارير بما يتم في هذا الشأن وما يستجد من امور، علي ان يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.