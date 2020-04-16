طقس الجمعة: أمطار خفيفة.. والقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، على القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفه على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، والوجه البحري معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس معتدلًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لشمال الصعيد فمعتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة جنوب الصعيد، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، أما حالة البحر المتوسط فسيكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.بالنسبة لحالة البحر الأحمر فسيكون مضطربًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 14 26شبين الكوم 14 26طنطا 14 25دمنهور 14 26الإسكندرية 12 22بلطيم 12 22مطروح 12 21السلوم 11 20سيوة 16 25بورسعيد 13 23دمياط 13 25الزقازيق 13 25الإسماعيلية 13 26السويس 13 26العريش 12 24رفح 12 23راس سدر 16 26نخل 13 24نويبع 19 27طابا 19 29كاترين 12 23الطور 19 28شرم الشيخ 20 28الغردقة 20 29مرسى علم 20 29الفيوم 15 26بني سويف 15 26المنيا 16 27أسيوط 16 27سوهاج 18 28قنا 19 29الأقصر 21 31أسوان 20 32أبوسمبل 21 31الوادى الجديد 20 29شلاتين 21 29أبورماد 21 29حلايب 20 28راس حدربة 21 29