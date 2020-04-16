طقس الجمعة: أمطار خفيفة.. والقاهرة 26 درجة
الخميس 16/أبريل/2020 - 12:52 م
أ.ش.أطباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، على القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفه على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، والوجه البحري معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.
وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.
أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس معتدلًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لشمال الصعيد فمعتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة جنوب الصعيد، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، أما حالة البحر المتوسط فسيكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
بالنسبة لحالة البحر الأحمر فسيكون مضطربًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 26
شبين الكوم 14 26
طنطا 14 25
دمنهور 14 26
الإسكندرية 12 22
بلطيم 12 22
مطروح 12 21
السلوم 11 20
سيوة 16 25
بورسعيد 13 23
دمياط 13 25
الزقازيق 13 25
الإسماعيلية 13 26
السويس 13 26
العريش 12 24
رفح 12 23
راس سدر 16 26
نخل 13 24
نويبع 19 27
طابا 19 29
كاترين 12 23
الطور 19 28
شرم الشيخ 20 28
الغردقة 20 29
مرسى علم 20 29
الفيوم 15 26
بني سويف 15 26
المنيا 16 27
أسيوط 16 27
سوهاج 18 28
قنا 19 29
الأقصر 21 31
أسوان 20 32
أبوسمبل 21 31
الوادى الجديد 20 29
شلاتين 21 29
أبورماد 21 29
حلايب 20 28
راس حدربة 21 29
وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.
أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس معتدلًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لشمال الصعيد فمعتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة جنوب الصعيد، مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، أما حالة البحر المتوسط فسيكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
بالنسبة لحالة البحر الأحمر فسيكون مضطربًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 26
شبين الكوم 14 26
طنطا 14 25
دمنهور 14 26
الإسكندرية 12 22
بلطيم 12 22
مطروح 12 21
السلوم 11 20
سيوة 16 25
بورسعيد 13 23
دمياط 13 25
الزقازيق 13 25
الإسماعيلية 13 26
السويس 13 26
العريش 12 24
رفح 12 23
راس سدر 16 26
نخل 13 24
نويبع 19 27
طابا 19 29
كاترين 12 23
الطور 19 28
شرم الشيخ 20 28
الغردقة 20 29
مرسى علم 20 29
الفيوم 15 26
بني سويف 15 26
المنيا 16 27
أسيوط 16 27
سوهاج 18 28
قنا 19 29
الأقصر 21 31
أسوان 20 32
أبوسمبل 21 31
الوادى الجديد 20 29
شلاتين 21 29
أبورماد 21 29
حلايب 20 28
راس حدربة 21 29