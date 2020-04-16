إصابة 5 في انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، عند نقطة الكيلو 80 بدائرة مركز شرطة أخميم، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء وائل جمال، مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود 5 مصابين.انتقل ضباط البحث الجنائي وضباط إدارة المرور، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ووجود مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 80 بدائرة مركز أخميم، كما تبين أنه أثناء سير السيارة الملاكي قيادة "الأمين. ب" 37 سنة مندوب مبيعات، يقيم ببندر المنشاة، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وزوجته ووالدتها، ونجليه، من مستقلي السيارة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.