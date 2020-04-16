رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حفل ترحيب لأول مولودة بمستشفى العزل بإسنا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:57 ص
مستشفى العزل بإسنا
مستشفى العزل بإسنا
هدى الأمير
طباعة
أعلن الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، عن اعتزام الفريق الطبي بالمستشفى تنظيم احتفالية مصغرة للترحيب بقدوم أول مولود داخل المستشفى، وذلك في إطار العمل على تقديم الدعم النفسي للمرضى.

وأوضح "فتحي" خلال تصريحات لـ"الدستور" أن الاحتفالية المقرر إقامتها لن تكون احتفالية بالشكل المتعارف عليه، حيث يقتصر الحضور على عدد قليل جدًا من الأطباء وفريق التمريض، وذلك في إطار مساعي الفريق الطبي بالمستشفى على تحسين الحالة النفسية للأم، خاصة أن الأم بعيدة عن جميع أفراد أسرتها.

وأشار إلى أن الصحة النفسية للمريض تعد أحد المحاور الهامة للبروتوكول العلاجي المُتبع بالمستشفى، حيث إن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي والذي يعد الحصن الحصين للجسم للقضاء على فيروس كورونا، ولهذا يعمل الفريق الطبي إلى إدخال السعادة إلى قلب الأم، في محاولة منهم لتعويضها عن أسرتها، بعد عزلها عنهم، وخضوعها لعملية الولادة دون حضور أيًا من أفراد أسرتها.

ولفت إلى الحالة الصحية للأم مستقرة للغاية، وإنها لم تعاني اية مشكلات خلال عملية الولادة، كما تم نقل الطفلة إلى قسم الحضانات بالمستشفى، وفحصها من جانب اطباء الأطفال، مؤكدا أن مستشفى العزل بإسنا يواصل العمل على مدار 24 ساعة، وتقديم أقصى ما لديه من طاقة من أجل رفع معدلات التعافي بين المرضى.

موضوعات متعلقة

أهالى قرية بالدقهلية يستقبلون متعافى من كورونا بـ«الزغاريد» (صور)

النقد الدولى: مصر لم تطلب أى مساعدات مالية بسبب كورونا

أحمد موسى لأهالى الأميرية: «لما شفتوا الدقون والسلاح مبلغتوش ليه؟»

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

الصور

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

الأكثر قراءة

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

المصرية للاتصالات: إنترنت مجاني بمستشفيات العزل

«منصور للسيارات» يدعم الجيش الأبيض بـ50 مليون جنيه

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

كوريا الجنوبية تواصل الدراسة عن بعد بسبب كورونا

الكويت: 300% زيادة فى استخدام الإنترنت جراء أزمة كورونا

الصين تكرم مواطنين على مساعدتهم فى حماية الأمن القومى

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

مثقفون أوروبيون وعرب يناقشون أزمة «كورونا» بـ«السرديات» الأردني

«زيرو وان» تناقش كتابي تدريبفوبيا وجوارديولا الجمعة

محمود التهامي يشارك في حملة «أكبر من كورونا»

محمد السيد يكتب ديوان شعر عن كورونا فى فترة العزل