حفل ترحيب لأول مولودة بمستشفى العزل بإسنا

أعلن الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، عن اعتزام الفريق الطبي بالمستشفى تنظيم احتفالية مصغرة للترحيب بقدوم أول مولود داخل المستشفى، وذلك في إطار العمل على تقديم الدعم النفسي للمرضى.وأوضح "فتحي" خلال تصريحات لـ"الدستور" أن الاحتفالية المقرر إقامتها لن تكون احتفالية بالشكل المتعارف عليه، حيث يقتصر الحضور على عدد قليل جدًا من الأطباء وفريق التمريض، وذلك في إطار مساعي الفريق الطبي بالمستشفى على تحسين الحالة النفسية للأم، خاصة أن الأم بعيدة عن جميع أفراد أسرتها.وأشار إلى أن الصحة النفسية للمريض تعد أحد المحاور الهامة للبروتوكول العلاجي المُتبع بالمستشفى، حيث إن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي والذي يعد الحصن الحصين للجسم للقضاء على فيروس كورونا، ولهذا يعمل الفريق الطبي إلى إدخال السعادة إلى قلب الأم، في محاولة منهم لتعويضها عن أسرتها، بعد عزلها عنهم، وخضوعها لعملية الولادة دون حضور أيًا من أفراد أسرتها.ولفت إلى الحالة الصحية للأم مستقرة للغاية، وإنها لم تعاني اية مشكلات خلال عملية الولادة، كما تم نقل الطفلة إلى قسم الحضانات بالمستشفى، وفحصها من جانب اطباء الأطفال، مؤكدا أن مستشفى العزل بإسنا يواصل العمل على مدار 24 ساعة، وتقديم أقصى ما لديه من طاقة من أجل رفع معدلات التعافي بين المرضى.