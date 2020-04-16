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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«سوهاج» تواصل حملات التطهير ورفع الإشغالات

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:52 ص
حملات التطهير
حملات التطهير
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار الحملات المكبرة للنظافة والتطهير ورفع الإشغالات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تكثيف الحملات ورفع القمامة والمخلفات الصلبة والتراكمات، ورفع الإشغالات لإتاحة متنفس طبيعي للمواطنين وحرصا على السلامة والصحة العامة لهم.

وذكر محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم رفع 15 طن قمامة بمنطقة مجمع المدار بإدفا، وطريق الضهرة، وكوبري البقوات، ومدخل الغوانم، والشريفات بإدفا، بالإضافة إلى رفع 20 طن قمامة بقرية عرابة أبوالدهب، و30 طنا أخرى تم رفعها بقرية الشيخ مكرم، ونجع شرف، وطراد النيل، كما تمت صيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات جديدة بقرية بأجا.

وفي مركز ومدينة طهطا، قال علي رفاعي رئيس المركز، إنه بالتوازي مع أعمال التطهير والتعقيم تم رفع 90 طن مخلفات وتراكمات بالمدينة، منها رفع 30 طن مخلفات بالمدينة وساحل طهطا، ورفع، 60 طن مخلفات بالمجالس القروية "شطورة، والصوامعة، والصفيحة، وبنجا، ونزلة القاضي".

وفي مركز ومدينة المراغة، ذكر حازم أبوالخير أنه تم رفع 130 طن مخلفات خلال حملات مكبرة شملت شارع كورنيش النيل، وشارع المحكمة ومدخل شارع المدارس الاعدادية الجديدة، والقديمة، وطريق سوهاج أسيوط، والكباري، ومحيط المزلقان، كما قامت الوحدات القروية الخمسة "البطاخ، وشندويل، والغريزات، وبناويط، وأولاد إسماعيل، برفع التراكمات من جوانب الطرق ومخلفات تطهير الترع والمصارف"، مشيرا إلى رش وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين.

ولفت عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، إلى رفع 15 طنا من المخلفات، خلال حملة مكبرة شملت "منطقة مدرسة السبايكة الإعدادية، والترعة المغطاه، ومركز شباب العتامنة، ومركز شباب كوم العرب، والجمعية الزراعية العتامنة، والمرشح، ومدخل السبايكة، لافتا إلى تركيب كشافات الإنارة في الأعمدة بشارع أحمد عرابي.

وقالت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج، إنه تم القيام بحملة نظافة مكبرة خلال ساعات الحظر شملت بجميع قطاعات الحي " المخبز الألي، وشارع البحر، قطاع المحطة، وقطاع غرب، مشيرة إلى كنس الشوراع ورفع القمامة وتفريغ الحاويات بجميع القطاعات حيث تم رفع 40 طنا من القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة بعد رفعها.

ولفت حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم إلى تنفيذ حملة نظافة ورفع اتربة ومخلفات ونظافة البلدورات والارصفة وتطهيرها بشارع ناصرالزراعي، وشارع حلمى الشريف، وعدد من شوارع المدينة كما تم رفع 10 أطنان أتربة ومخلفات، مشيرا إلى القيام بأعمال الإنارة للشوارع المتفرعة من شارع حلم الشريف، ومحيط بنك مصر، وشارع الشيماء، بالإضافة إلى القيام بـ3 نوبتجيات على المدار اليوم لرفع القمامة من المدينة والقرى التابعة حيث تم غسل شوارع اخميم ورشها بالمطهرات، ورفع 95 طن قمامة ومخلفات صلبة من قرى أخميم المختلفة.

وفي مركز ومدينة جرجا، قال علي يوسف أبوعقيل إنه تم صيانة كشافات الإنارة بالأعمدة الكهربائية بطريق بيت علام بمشاركة فنيين الكهرباء وموظفي الوحدة المحلية.

وأشار عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج، إلى مراجعة أعمال الإنارة في نطاق الحي خلال فترة الحظر، وعلى يومين متتاليين، أسفرت عن إنارة وإصلاح كشافات شوارع" 63 المتفرع من شارع العشرين، و26 المتفرع من نفس الشارع، وفجر الإسلام، وماكن بحري راشد، وشارع مدرسة الزهور، وشرق الاستاد الرياضي، ومحيط الحديقة المتحفية، وشارع الجمهورية، وعبد الرحمن دياب، وشارع التعاون بالأرقم، لافتا إلى ضبط 35 مخالفة مرافق بسوق مدينة ناصر.

وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم رفع كفاءة الانارة بالمدينة وشوارعها لعدد 85 كشافا، مشيرا إلى رفع 35 طنا من القمامة والمخلفات، خلال حملة مكبرة استهدفت مدخل المدينة وشوراع "المحطة، الجمهورية، التحرير، ديوان الري، خور الساحل، بنك مصر القديم، وشارع الشونة".

وفي مركز ومدينة دار السلام، قال لطفي محمد علي رئيس المركز أنه تم تحرير 10 محاضر إشغال، و7 محاضر نظافة، خلال حملة مكبرة بالمدينة.

وأفاد أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر، بأنه تم القيام بحملة نظافة مكبرة على مدار ثلاثة أيام متتالية تم خلالها رفع 30 طن مخلفات صلبة وقمامة، حيث شملت الحملة مناطق" الاسكان منخفض التكاليف، وعمارات التعاونيات، ومجمع الصناعات الصغيرة، والشارع الرئيسي، ومنطقة أبراج الأوقاف، كما تم قص الأشجار وتمهيد أحواض الزهور والنباتات، وتم صيانة أعمدة الإنارة بالحي.

وفي مركز ومدينة ساقلتة، ذكر عبد المنعم عبد القوي رئيس المركز، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة على الطريق السريع ومدخل قرية الجلاوية والفراسية والكتكاتة، وتم رفع أكثر من 16 طن مخلفات قمامة ومواد صلبة، مشيرا إلى استكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالطريق السريع اسيوط سوهاج وصولا إلى مدخل نجع عمران على الطريق السريع.

وأشار شريف حسين رئيس مركز ومدينة المنشأة، إلى تنفيذ حملات التطهير والتعقيم بنطاق المدينة، والشوارع الرئيسية بها "شارع السوق، والطواحين، والنوري، وشارع صلاح سالم الشرقي".

ولفت ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة إلى القيام بحملات التطهير بالمركز وتطهير المصالح والمنشآت الحيوية والطرق العامة بمركز ومدينة جهينة.

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