التعليم يطلق مسابقة «كن متفاعلًا» حول منصة التعلم عن بعد Edmodo

قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الخميس، إن المديرية أطلقت مسابقة كبرى لتحفيز المعلمين والطلاب تحت شعار "كن متفاعلا" وذلك عن التفاعل مع منصة التعلم عن بعدEdmodo التى اتاحها الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لعلاج مشكلة توقف الدراسة بالمدارس تجنبا لتفشي وباء كورونا بين الطلاب وأسرهم.وتابع أن الهدف من هذة المسابقه هو تأكيد نجاح خطة القيادة السياسية في إدارة الأزمة وتبني استراتيجية تحقق نواتج فعالة للتعلم وبالإضافة إلى الاستفادة القصوى من فترة توقف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثانى وإلغاء الامتحانات.وأشار الدكتور خالد خلف إلى أن المسابقة تقام تحت رعاية اللواء أ. ح شريف فهمي بشارة. محافظ الإسماعيلية وسيتم فيها اختيار أفضل منسق للمنصة على مستوى المحافظة وأفضل المتفاعلين من الطلاب والمعلمين وأفضل أخصائي وأفضل مدرسة قدمت خدمات ومقترحات للمساهمة في تفعيل المنصة الإليكترونية على مستوى الإدارات التعليمية.واختتم مدير تعليم الاسماعيلية أن المسابقة سيتم تقييمها من قبل لجنة مشكلة بكل إدارة تعليمية ثم لجنة نهائية تشكلها المديرية لاختيار الفائزين وفق شروط محددة ومعلنة بالمسابقة وسيتم منح كأس التميز للإدارة الحاصلة على المركز الأول ووشهادات تقدير واستثمار لأفضل خمس مراكز من المدارس والمعلمين والطلاب وأخصائيي التطوير التكنولوجي.