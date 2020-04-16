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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إدارة مصانع «ايجيبت فودز» لـ «الدستور»: سياستنا هى الحفاظ على موظفينا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:49 ص
ايجيبت فودز
ايجيبت فودز
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علمت "الدستور" أن إدارة مصانع ايجيبت فودز تحرص كل الحرص علي سلامة وبقاء جميع موظفيها، وبالتزامها الكامل بدعم جميع العاملين وعدم التخلي عن أي منهم هي السياسة القائمة للشركة منذ البداية لأنهم رأس المال الحقيقي للشركة وعدم المساس برواتبهم هي عقيدة الشركة، وبأن الأزمة الحالية ستمر دون وقوع الضرر علي أي من العاملين بالشركة وسيظل الجميع بأماكنهم، لأن هذا ما يحتمه دور ومسئولية القطاع الخاص فى الحفاظ علي جميع موظفيه تحت أى ظرف، لمساندة الدولة المصرية في حربها ضد الكورونا وأنه من واجب الجميع دعم الاقتصاد المصري من خلال الحفاظ علي العمالة لديه.

كما علمنا أن الشركة ستقوم بصرف مرتبات شهر أبريل في موعدها بالإضافة إلي صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان لكل العاملين بالمصنع اليوم، ليتمكن جميع العاملين من مواجهة هذة الظروف الصعبة التي تمر على البلاد.

ونناشد جميع رجال الأعمال المصريين عدم الاستغناء عن أي من العامليين بمؤسساتهم أو تقليل الرواتب واعتبار هذا جزء لا يتجزأ من مسئوليتنا الوطنية والمجتعية، ولا يجب أن تكون الرؤية محدودة للوضع الحالي ومن الواجب علي الجميع مساندة حكومتنا المصرية في ظل الأوضاع الراهنة.

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