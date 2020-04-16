«العنانى» يتفقد أعمال متحف الحضارة بالفسطاط

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة الحالية في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشربيني مدير عام المتحف.وشملت الجولة البهو ومنطقة الاستقبال والقاعة الرئيسية وقاعة المومياوات وبانوراما المتحف على بحيرة عين الصيرة.كما تفقد التجهيزات الخاصة باللوحات الإرشادية والتي توضح الجدول الزمني للحقب التاريخية المختلفة منذ فترة ما قبل التاريخ وحتى العصر المعاصر، وأيضا الخريطة التي توضح جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في جمهورية مصر العربية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية ليتم عرضها ضمن سياق العرض المتحفي.جدير بالذكر أن متحف الحضارة يعد من أهم المشروعات التي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط برؤية جديدة للتراث المصري العريق.يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي والمعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية في الحضارة المصرية.