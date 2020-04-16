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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: مليون إصابة بكورونا في أوروبا خلال 10 أيام

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:43 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
ياسمين محمود
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19، قد تضاعفت خلال الـ 10 أيام الأخيرة في أوروبا لتسجل مليون إصابة، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، متابعتها مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي، مشيرة إلى أنها بصدد اختبار 3 أدوية لعلاج فيروس "كورونا المستجد".

وصرح تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بأنهم يراجعون تأثير سحب التمويل الأمريكي على عمل المنظمة، مشددا على أنهم سيعملون مع الشركاء لملء أي فجوات.

وأضاف تيدروس أن المنظمة ستنظر في إعادة ترتيباتها المالية بعد قرار واشنطن سحب التمويل، معربا عن أسفه لتعليق الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة.

وأفاد بأن تركيز منظمة الصحة العالمية الأساسي هو إيقاف انتشار فيروس كورونا وإنقاذ حياة الناس، موضحا أن التعاون الدولي يشكل الركيزة الأساسية لهزيمة "كورونا".

وأصدرت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، استراتيجية معدلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويأتي هذا الإصدار بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستعلق تمويلها للمنظمة.

ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن "أحد الأشياء الرئيسية التي تعلمناها في الأشهر الأخيرة عن "كوفيد-19" هو أنه كلما تم التعرف على جميع الحالات واختبارها وعزلها ورعايتها بشكل أسرع، كان تفشي الفيروس أكثر صعوبة، وهذا المبدأ سينقذ الأرواح ويخفف من الأثر الاقتصادي للوباء".

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