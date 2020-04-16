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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: حالة جميع المصابين بكورونا في مراكز العزل «مستقرة»

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:39 ص
مي الكيلة
مي الكيلة
أ.ش.أ
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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن حالة جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد في مراكز العزل والعلاج "مستقرة".

وصرحت الكيلة - في بيان حول آخر مستجدات فيروس "كورونا"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليل وحتى الآن، اثنتان من بينها بمخيم الدهيشة والعبيدية في محافظة بيت لحم، لممرضين يعملان بمستشفى المطلع، انتقلت إليهما العدوى نتيجة مخالطتهم مصابين في المستشفى، وإصابة لعامل أربعيني من خربثا المصباح بمحافظة رام الله والبيرة، كان قيد الحجر الصحي في أحد الفنادق تحت إشراف وزارة الصحة، و3 إصابات في جبل المكبر بالقدس، لأب يعمل داخل إسرائيل، نقل العدوى لزوجته وابنته.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس حتى الآن، بلغت 294 حالة في جميع المحافظات، و81 مصابا داخل أسوار مدينة القدس.

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