«شهامة المصريين».. بهاء عويس يساعد الإيطاليين بعد تفشى كورونا

كعادة المصري بشجاعته وإنسانيته في كل مكان، تطوع بهاء جميل عويس يعمل في ايطاليا لمساندة متضرري كورونا من الإيطاليين، يسهم في توصيل وجبات للاطباء في المستشفيات مجانا.وقال "بهاء" إنه يفعل ذلك انطلاقا من إيمانه العميق بقدسية عمل الفريق الطبي ومجهوداته لتفادي تلك الأزمة التي أثرت على الجميع.وأضاف في تصريحات خاصة للدستور:" مستعدون للمراجعة الثالثة لتوصيل الوجبات للأطباء بالمجان بستشفيات تورينو ".وأكد أن الجميع خائف ويمكث في منزله سواء إيطاليين أو عرب، مشيرا إلي أنه أتفق مع مجموعة من أصدقائه المصريين المقيمين بإيطاليا على تدشين مبادرة لكبار السن قائلا:" بقينا بنجيب الطلبات لكبار السن ونوصلها لحد البيت".واستطرد: المبادرة توسعت وبدأنا في صنع وجبات أيضا للموجودين بالمستشفي، مشيرا الي أنهم قاموا بعمل بيتزا وكباب تم توزيعها علي الاطباء دون مقابل.