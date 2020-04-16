أوكرانيا: حصيلة كورونا 4161 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الخميس، ظهور 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4161.وأضافت الوزارة، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه تم تسجيل 116 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس بينما تماثل 186 شخصًا للشفاء.ولا تزال مدينة تشرنفتسي تتصدر الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بباقي المدن الأوكرانية، إذ بلغت حالات الإصابة بها 662، وتأتي مدينة كييف في المرتبة الثانية وسجلت 644 إصابة.