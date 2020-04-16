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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التطوير العقارى» تتبرع بمليون جنيه لدعم الدولة فى التصدي لكورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:36 ص
المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري
محمد أبوعاصي
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أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تبرعها بقيمة مليون جنيه للدولة ممثلة في الهيئة المصرية للشراء الموحد وذلك في إطار خطة الغرفة لدعم الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة، إن هذا القرار يأتي في إطار مسئولية الغرفة والمطورين العقاريين لدعم الدولة في مواجهة هذه الأزمة على أن يوجه هذا التبرع لشراء المستلزمات الطبية اللازمة عبر الهيئة المصرية للشراء الموحد، لافتا إلى أن هذا التبرع هو تبرع رسمي من قبل الغرفة ولا يتعارض مع استمرار قيام المطورين بتقديم التبرعات والدعم اللازم للدولة.

وأكد إن أعضاء الغرفة يدعمون للدولة وستقدم كل شركة الدعم الذى يتناسب معها وبعضهم بادر بتقديم تبرعات بصور مختلفة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري تعمل باستمرار لدراسة التأثيرات المتلاحقة لفيروس كورونا على القطاع العقاري وبيان سبل مواجهة هذه التأثيرات بما يحافظ على استمرار عمل السوق، مضيفا أن المطورين أعضاء الغرفة يقومون بدورهم لمساندة الدولة بشكل مباشر عبر التبرع وبشكل غير مباشر عبر الاستمرار في تنفيذ مشروعاتهم مع الحفاظ على سلامة العمال في المواقع المختلفة.

وتابع أن استمرار العمل وسداد مرتبات العمالة هو دعم قوي للاقتصاد المصري فاستمرار تشغيل العمالة والالتزام في تسليم المشروعات يعني استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري.

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