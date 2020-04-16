تطوع ممرضتين للتعامل مع حالات كورونا في بورسعيد

تطوعت ممرضتان بمستشفى النصر التخصصي في محافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الخميس، للعمل بمستشفى المبرة التي تستقبل الحالات المشتبه إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.وتقدمت إدارة مستشفى النصر التخصصي، في بيان لها، بخالص الشكر والتقدير والامتنان للممرضتان: دينا حسني، وأفنان سعد، ووصفتهن بالمقاتلات في الصفوف الأولى واللاتي تطوعن للعمل في خط المواجهة الأول في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعلن أنه جرى الانتهاء من تجهيز مستشفى المبرة بالمعدات والأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر اللازمة، لتمكينها من أداء مهامها بشكل كامل، لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس "كورونا" المستجد بجانب مستشفى الحميات.