5 أخطاء تشعل الخلافات الزوجية خلال العزل المنزلى

أصبح العزل المنزلى يهدد الحياة الزوجية نتيجة لأجواء التوتر التي يمر بها الزوجين بسبب فيروس كورونا المستجد، لذا ينبغى تجنب بعض الأخطاء في التعامل لعدم حدوث مشكلات وتفاقم الأمر دون داع.-تجنب اختيار وقت غير مناسب للحديث عن أمر مهم، مثل توقيت المسلسلات، البرامج، المباريات سواء للزوج أو الزوجة.-تجنب اختيار ألفاظ سيئة في الحديث، فكلاكما متوتر، لذا لا تعطيا الفرصة في نشوب خلاف بينكما.-الابتعاد عن الأطفال مما قد يؤثر سلبيا على نفسيتهم ويترك صورة سيئة للوالدين أمامهم.-الحفاظ على قواعد الاحترام في حالة وجود خلاف ولا يرفع أحدكما صوته حتى لا تحتد المشكلة.- لا تعتمدا اللوم المستمر في حالة وجود خلاف بينكما، بل من مراعاة الظروف الحالية التى يمر بها الجميع.