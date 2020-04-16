«شمال سيناء»: لم نرصد أي مخالفات تعدٍ على أراضي الدولة

قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إنه لم يتم رصد أي مخالفات تعد على المباني أو الأراضي الزراعية المملوكة للدولة خلال الفترة الأخيرة.وأشار المحافظ - في بيان اليوم الخميس - إلى أنه تم إرسال تعليماته وتعميمها على رؤساء مجالس المدن بكل من (العريش، بئر العبد، الشيخ زويد، رفح، الحسنة، ونخل) بشأن حصر جميع تعديات مخالفات البناء والأراضي الزراعية التي تحدث من قبل بعض الأفراد، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد في محاربة فيروس كورونا المستجد.وشدد على الإزالة الفورية لأي مخالفة وإحالة المخالفين والمقاولين المنفذين للمخالفة إلى القضاء العسكري، وذلك طبقا لتعليمات مجلس الوزراء الصادرة في اجتماع مجلس المحافظين قبل الماضي.وأضاف أن التعليمات تضمنت موافاة غرفة عمليات المحافظة يوميا ببيان شامل عن تعديات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وعدد الحالات التي تم إزالتها لموافاة وزارة التنمية المحلية بها أولا بأول، إلا أنه لم يتم رصد أي حالة حتى الآن.