رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

4 ملايين جنيه من «ابن سينا فارما» لمستشفيات العزل.. و500 ألف رسالة توعية

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:34 ص
ابن سينا فارما
ابن سينا فارما
محمد إبراهيم
طباعة
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من عمر عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، والذى أشار خلاله إلى تبرع الشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه كمساهمة من قيمة أمر التوريد الموجه من الهيئة المصرية للشراء الموحد للشركة، لتوريد وتوفير اﻻدوية المطلوبة لمستشفيات العزل الصحى، والبالغ قيمتها 8 ملايين جنيه، مؤكدًا فى هذا الصدد أنه تم بالفعل توريد هذه الأدوية إلى مخازن الهيئة.

وأضاف عمر عبد الجواد أن الشركة قامت أيضا بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فى إطار مكافحة فيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، بنشر 500 ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة، واستخدام شبكة شركاء العمل الخاصة بشركة ابن سينا فارما، والتى تضم 42 ألف عميل من صيدليات ومستشفيات عامة وخاصة ووحدات صحية فى جميع انحاء الجمهورية، وكذا استخدام منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، فى نقل ونشر الرسائل اﻻرشادية والتوعوية المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا " والتعامل معها.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لمسؤولي شركة ابن سينا فارما، على ما قامت به الشركة من مساهمة كريمة، فى توفير اﻻدوية اللازمة لمستشفيات العزل الصحى لمصابى فيروس "كورونا "، وما قامت به كذلك من نشر للرسائل التوعوية على مستوى الجمهورية من خلال المتعاملين مع الشركة، وهو ما سيسهم فى رفع الوعى لدى المواطنين بالإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذا الفيروس، وتجنب اﻻصابة به، مثمنًا ما أكدت عليه الشركة فى ختام خطابها من الحرص على الاحتفاظ بجميع العاملين بها والتحمل الكامل لكافة مرتباتهم، وكذا استعداد الشركة للمساهمة بما تمتلكه من امكانيات وخبرات فى اى مبادرة من شانها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واﻻرتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى لأهالى الأميرية: «لما شفتوا الدقون والسلاح مبلغتوش ليه؟»

الكويت: منح المقيمين المخالفين إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر

وزير الأوقاف: تخصيص ٥٠ مليون جنيه مساعدة لوزارة الصحة

النقد الدولى: مصر لم تطلب أى مساعدات مالية بسبب كورونا

الصور

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

الأكثر قراءة

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

المصرية للاتصالات: إنترنت مجاني بمستشفيات العزل

«منصور للسيارات» يدعم الجيش الأبيض بـ50 مليون جنيه

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

كوريا الجنوبية تواصل الدراسة عن بعد بسبب كورونا

الكويت: 300% زيادة فى استخدام الإنترنت جراء أزمة كورونا

الصين تكرم مواطنين على مساعدتهم فى حماية الأمن القومى

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مقالات الرأي
جلال حمام
المحروسة فى زمن الـ«كورونا»
حسين عثمان
موازنة «كورونا» وسلوك المستهلك
صفوت البياضي
حروب وأوبئة عالمية
أحمد بهاء الدين شعبان
كيف وصلنا إلى هذا المنحدر؟
المزيد

الثقافة

مثقفون أوروبيون وعرب يناقشون أزمة «كورونا» بـ«السرديات» الأردني

«زيرو وان» تناقش كتابي تدريبفوبيا وجوارديولا الجمعة

محمود التهامي يشارك في حملة «أكبر من كورونا»

محمد السيد يكتب ديوان شعر عن كورونا فى فترة العزل