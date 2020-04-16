أسرة منتحر المعصرة: كان يعانى من الصرع والاكتئاب

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال أسرة شاب انتحر داخل منزله في شارع الجميزة بالمعصرة.وقال أحد أفراد أسرته إن عمره لا يتجاوز عشرين عاما، وهو مصاب بمرض نفسي منذ المرحلة الابتدائية ويعاني من الصرع ويتناول الأدوية لكن الفترة الأخيرة كان يمر بمراحل اكتئاب دفعته للانتحار.وتلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من المدعو "فضل.ك"، صاحب محل فراشة ومقيم بالعزبة القبلية، دائرة القسم، باكتشافه جثة نجله ويدعى "محمود" مشنوقا داخل شقته.وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتجري مباحث قسم شرطة المعصرة تحريات مكثفة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.