119 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1524 حالة.كما أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، صباح اليوم، عن شفاء 19 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 225 حالة.وأوضح "الصباح" أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.