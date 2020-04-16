هل تتورط أمريكا في إزالة نصب تذكاري سوفيتي من التشيك؟

في الثالث من أبريل الجاري، أزيل النصب التذكاري للمارشال السوفيتي إيفان كونيف في مدينة براج، بقرار من بلدية المنطقة رقم 6 فى العاصمة التشيكية.الأمر أثار شكوك لدى روسيا بأن تكون للولايات المتحدة الأمريكية دور في إزالة التمثال، مما دعا إلى إدلاء سفير روسيا فى واشنطن أناتولى أنطونوف، تصرحات تؤكد بأن السفارة تتحقق من دور شركة Squire Patton Boggs الأمريكية فى إزالة النصب التذكارى لـ"كونييف"، الذى قاد تحرير المدينة وفقًا لوكالة تاس.وأضاف أنطونوف أن الشركة الأمريكية المذكورة، لم ترد بعد على استفسار السفارة بهذا الخصوص.وتابع: "ووفقا للذين عارضوا إزالة التمثال، قامت الشركة الأمريكية بتقديم تقرير يبرر قرار الإزالة، هذه الشركة لم ترد على استفسارنا بهذا الخصوص، وعلى ما يبدو، لديها ما تخفيه".وأضاف: "نأمل أن تظهر الحقيقة، وتنكشف درجة تواطؤ هذه الشركة فى هذه الخطوة"، معربا عن أسفه لأن إزالة النصب، لم تحظ بالاهتمام اللازم من وسائل الإعلام الأمريكية.وقال: "لا تهتم وسائل الإعلام هذه أيضا، بإقامة النصب التذكارية للمتواطئين النازيين فى الولايات المتحدة، ولا تنشر احتجاجاتنا واستنكارنا لعمليات ملاحقة المحاربيين السوفييت القدامى.وتعود قصة التمثال إلى قيام القوات السوفيتية بقيادة المارشال كونيف، بتحرير براج من النازيين فى 9 مايو 1945، وسقط فى العملية 12 جنديا سوفيتيا، حيث أصدر كونيف أوامره بعدم استخدام المدفعية الثقيلة فى اجتياح المدينة، للحفاظ على أرواح المدنيين ومعالم براج التاريخية.الشعب التشيكى نصب تمثال كونييف فى براج عام 1980، ليبقى شاهدا على دوره ويخلد ذكرى الجنود الذين سقطوا لتحرير هذه المدينة الرائعة بمعالمها وتاريخها.